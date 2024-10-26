Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:17

ЦСКА — «Факел»: Левников правильно удалил Сенхаджи

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
1/4

На 66-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» Кирилл Левников принял верные решения, зафиксировав фол Раяна Сенхаджи, назначив штрафной удар в сторону ворот гостей и удалив воронежского футболиста.

Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде Сенхаджи совершил нарушение правил, задержав Сауля Гуарирапу и лишив его явной возможности забить гол. Если бы не этот фол, игрок красно-синих выбежал бы один на один с вратарем. С учетом всех обстоятельств и критериев вердикт Левникова правильный: штрафной удар и удаление с поля с показом красной карточки.

Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Факел

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
Читайте также
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Стало известно об отражении ПВО Ирана большей части ударов Израиля
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Василий Пельмень не смог стать чемпионом лиги Power Slap по пощечинам
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
ЦСКА упустил важные очки — не дожал «Факел», играя в большинстве. Пьянич не впечатлил
Судья Сухой продлил рекордную серию до 43 матчей
РПЛ, 13-й тур, расписание и результаты: «Зенит» — «Локомотив», «Ростов» — «Ахмат» и другие матчи
ЦСКА и «Факел» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ
Газизов — о матче «Динамо» — «Акрон»: «Гол в наши ворота забит с углового, которого не было»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Газизов — о матче «Динамо» — «Акрон»: «Гол в наши ворота забит с углового, которого не было»

ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости