ЦСКА — «Факел»: Левников правильно удалил Сенхаджи

На 66-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» Кирилл Левников принял верные решения, зафиксировав фол Раяна Сенхаджи, назначив штрафной удар в сторону ворот гостей и удалив воронежского футболиста.

Эпизод матча ЦСКА — «Факел». Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча ЦСКА — «Факел». Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде Сенхаджи совершил нарушение правил, задержав Сауля Гуарирапу и лишив его явной возможности забить гол. Если бы не этот фол, игрок красно-синих выбежал бы один на один с вратарем. С учетом всех обстоятельств и критериев вердикт Левникова правильный: штрафной удар и удаление с поля с показом красной карточки.