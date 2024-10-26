ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ

ЦСКА дома не смог обыграть «Факел» в матче 13-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

С 66-й минуты воронежцы играли в меньшинстве. Защитник Райан Сенхаджи получил красную карточку за то, что потянул форвада армейцев Сауля Гуарирапу за футболку около штрафной.

ЦСКА набрал 24 очка в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 11 баллами находится на 14-й строчке.