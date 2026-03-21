ЦСКА — «Динамо» Мх: Кисляк забил второй гол армейцев

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк увеличил преимущество своей команды в матче с махачкалинским «Динамо» — 2:0.

Хавбек отличился на 21-й минуте встречи после прострела от форварда армейцев Энрике Кармо.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для Кисляка шестым в сезоне-2025/26.