ЦСКА — «Динамо»: Илью Агапова унесли с поля на носилках после падения
Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче Братского кубка с «Динамо» — 0:1.
На 26-й минуте счет открыл Ярослав Гладышев, который выбежал один на один с Игорем Акинфеевым после падения Ильи Агапова. Агапова в этом моменте получил травму, неудачно приземлившись на колено. Он не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.
Вместо Агапова вышел Кирилл Набабкин.
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5
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|0
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|0
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|0
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6
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|0
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|0
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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