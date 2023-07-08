ЦСКА — «Динамо»: Илью Агапова унесли с поля на носилках после падения

Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче Братского кубка с «Динамо» — 0:1.

На 26-й минуте счет открыл Ярослав Гладышев, который выбежал один на один с Игорем Акинфеевым после падения Ильи Агапова. Агапова в этом моменте получил травму, неудачно приземлившись на колено. Он не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

Вместо Агапова вышел Кирилл Набабкин.