Дьяков отреагировал на переход защитника Кудряшова в «Факел»

Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков отреагировал на переход защитника Федора Кудряшова в «Факел».

«Почему нет? Фtдор — футболист уже не молодой, карьера подходит к концу, и стоит учесть, что он давно не играл из-за травмы. Понятно, что спроса на Кудряшова не было со стороны наших грандов: «Зенита», «Локомотива» или «Спартака». Поэтому перешtл в «Факел», в футбольный город, где классная атмосфера. Я думаю, правильно поиграть там и завершить карьеру. Считаю, что год-два ему поиграть можно, это нормальный выбор, и в руководстве Самедов, Асхабадзе. Поэтому Кудряшова они знают и помогли состояться этому переходу», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. 5 июля Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента.

Ранее защитник также играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки». В составе сборной России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.