Дьяков отреагировал на переход защитника Кудряшова в «Факел»
Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков отреагировал на переход защитника Федора Кудряшова в «Факел».
«Почему нет? Фtдор — футболист уже не молодой, карьера подходит к концу, и стоит учесть, что он давно не играл из-за травмы. Понятно, что спроса на Кудряшова не было со стороны наших грандов: «Зенита», «Локомотива» или «Спартака». Поэтому перешtл в «Факел», в футбольный город, где классная атмосфера. Я думаю, правильно поиграть там и завершить карьеру. Считаю, что год-два ему поиграть можно, это нормальный выбор, и в руководстве Самедов, Асхабадзе. Поэтому Кудряшова они знают и помогли состояться этому переходу», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».
С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. 5 июля Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента.
Ранее защитник также играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки». В составе сборной России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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