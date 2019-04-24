ЦСКА и "Анжи" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут игроки армейцев Виктор Васин и Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Анжи" с 19 баллами располагается на 15-й строчке.

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