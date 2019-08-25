ЦСКА — «Ахмат»: видео всех голов
18:10
ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России принимает «Ахмат».
Мариу Фернандес, 43-я — 1:0.
? Марио Фернандес забивает во втором туре подряд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? #ЦСКААхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/R7h9dcLi8f
Чалов, 66-я — 2:0.
? 30-й гол Федора Чалова в Российской Премьер-Лиге!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? #ЦСКААхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux97WSZhttps://t.co/mccILd62PW
Влашич, 73-я — 3:0.
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