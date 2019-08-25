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ЦСКА — «Ахмат»: видео всех голов

18:10
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ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России принимает «Ахмат».

Мариу Фернандес, 43-я — 1:0.

Чалов, 66-я — 2:0.

Влашич, 73-я — 3:0.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ахмат

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