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Агент Языджи — о переговорах с ЦСКА: «Неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться»

Агент Языджи рассказал о будущем игрока в ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«Переговоры по контракту? Об этом спросите Романа Бабаева. Я уже неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться в ЦСКА. Но сказать ничего не могу, ибо не знаю. Этот вопрос задайте Бабаеву», — сказал Чебеджи «СЭ».

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за москвичей.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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