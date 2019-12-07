Цорн прокомментировал акцию протеста фанатов «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ прокомментировал решение болельщиков «Спартака» уйти с трибун на 30-й минуте игры в знак протеста против задержаний в Санкт-Петербурге.

— Мы относимся к акции «Фратрии» с пониманием. Мы не хотим, чтобы такое, как в Санкт-Петербурге, повторялась. К сожалению, мы никак не могли поддержать наших фанатов, поскольку клуб имеет какие-то полномочия только в пределах стадиона. Мы уже сделали заявление, что окажем поддержку нашему заводящему Валерию Бевзу, которого отстранили от футбола на полтора года. По троим задержанным это уже невозможно.

— Как восприняли солидарность фанатов других клубов, которые вчера уходили с трибун?

— Это позитивный случай, что 16 клубов объединились. Когда все показывают свое недовольство, это имеет больший вес, чем если это происходит по отдельности.

Напомним, матч с «Ростовом» состоится 8 декабря, начало в 19.00.

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