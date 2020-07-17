«Цитирование Бышовца можно отнести к упреку в адрес РПЛ». В РФС призвали Карпина выбирать выражения

Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй прокомментировал решение оштрафовать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за критику в адрес руководства РПЛ.

— Принято решение оштрафовать Валерия Карпина на 100 тысяч рублей, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию Российской премьер-лиги, — приводит слова Пильгуя пресс-служба РФС. — Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле. Те выражения, которые привел Карпин (цитирование Бышовца), можно отнести к упреку в адрес РПЛ, как в данном случае.

Напомним, 12 июля, после ничьей в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0), Карпин раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.

— Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире, — заявил специалист.