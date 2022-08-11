Циннбауэр: ««Особых ошибок в игре Худякова мы не видели»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру вратарей, а также рассказал о травмированных игроках.

«Особых ошибок мы не видели в игре Худякова. Как относится Маринато? Очень профессионально. Он правильно оценивает ситуацию. Понимает, что сейчас играет Худяков – молодой и перспективный вратарь. Гильерме нам очень помогает. Он передает свой опыт молодым игрокам. Мы понимаем, что происходит с Гильерме. Он понимает нас. Мы профессионально подходим друг к другу. У Худякова сейчас полное доверие как от тренерского штаба, так и от всей команды.

У нас двое ребят с длительными травмами – Фассон и Жемалетдинов. Ничего нового не скажу. Ненахову нужно еще 1-2 недели на восстановление. Надеюсь, что Куликов и Марадишвили смогут помочь нам в следующем матче. Но пока ничего конкретного сказать не могу», – сказал Циннбауэр.

В текущем сезоне все 4 матча РПЛ в воротах «Локомотива» отыграл 18-летний Даниил Худяков, пропустив 11 мячей.