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Сегодня, 15:05

Циннбауэр: ««Особых ошибок в игре Худякова мы не видели»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру вратарей, а также рассказал о травмированных игроках.

«Особых ошибок мы не видели в игре Худякова. Как относится Маринато? Очень профессионально. Он правильно оценивает ситуацию. Понимает, что сейчас играет Худяков – молодой и перспективный вратарь. Гильерме нам очень помогает. Он передает свой опыт молодым игрокам. Мы понимаем, что происходит с Гильерме. Он понимает нас. Мы профессионально подходим друг к другу. У Худякова сейчас полное доверие как от тренерского штаба, так и от всей команды.

У нас двое ребят с длительными травмами – Фассон и Жемалетдинов. Ничего нового не скажу. Ненахову нужно еще 1-2 недели на восстановление. Надеюсь, что Куликов и Марадишвили смогут помочь нам в следующем матче. Но пока ничего конкретного сказать не могу», – сказал Циннбауэр.

В текущем сезоне все 4 матча РПЛ в воротах «Локомотива» отыграл 18-летний Даниил Худяков, пропустив 11 мячей.

Даниил Худяков
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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Факел – Урал
 - : -
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Краснодар

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Батраз Гурциев

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 3 1 0
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Урал

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