Циннбауэр об удалении Баринова в матче с «Зенитом»: «У нас был разговор. Команде передана мысль, что надо быть аккуратнее»

Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о разговоре с Бариновым по поводу удаления в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о разговоре с полузащитником Дмитрием Бариновым по поводу его удаления в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

Баринов получил красную карточку в конце матча за фол в своей штрафной. Из-за этого футболист пропустил игру 4-го тура с «Краснодаром» (0:3).

«У нас был разговор с Бариновым. Он полностью понимает, что сделал. Команде была передана мысль, что надо бы аккуратней. На примере Баринова мы это поняли. Штраф? Я бы не хотел это обсуждать. Это останется внутри клуба», — сказал Циннбауэр на пресс-конференции перед матчем 5-го тура против «Крыльев Советов».

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 13 августа. Начало — в 15.00 (мск).