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Циннбауэр об удалении Баринова в матче с «Зенитом»: «У нас был разговор. Команде передана мысль, что надо быть аккуратнее»

Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о разговоре с Бариновым по поводу удаления в матче с «Зенитом»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о разговоре с полузащитником Дмитрием Бариновым по поводу его удаления в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

Баринов получил красную карточку в конце матча за фол в своей штрафной. Из-за этого футболист пропустил игру 4-го тура с «Краснодаром» (0:3).

«У нас был разговор с Бариновым. Он полностью понимает, что сделал. Команде была передана мысль, что надо бы аккуратней. На примере Баринова мы это поняли. Штраф? Я бы не хотел это обсуждать. Это останется внутри клуба», — сказал Циннбауэр на пресс-конференции перед матчем 5-го тура против «Крыльев Советов».

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 13 августа. Начало — в 15.00 (мск).

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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