Бывший форвард «Анжи» Шамиль Лахиялов в интервью «СЭ» на прошлой неделе рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане.

Сегодня Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности республики Дагестан и обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.

— Ситуация очень нехорошая! В официальную статистику в Дагестане никто не верит. Может, ее для Москвы готовят? — сказал Лахиялов. — Что творится в наших больницах — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят. Попал туда мой товарищ. Расспрашиваю его: «Что с медикаментами? Что с врачами?»

— Что рассказал?

— Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами. На эту койку сразу кладут другого. В одну больницу очередь 100-150 человек.

— Господи.

— Это в городе такое творится. А что в горных районах — это вообще кошмар, словами не описать. Люди на самолечении. Собственными силами перекрывают въезды в села. Знаете, почему так получилось?

— Почему же?

— Потому что мы, дагестанцы, эту проблему не особенно восприняли с самого начала. Плохо до нас донесли. (Юрий Голышак)