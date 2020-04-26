Что смотреть во время самоизоляции? Очередной совет Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он выложил фото с постером фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению».

Чемпионат России прерван до 31-мая из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 апреля всего зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.