Что смотреть во время самоизоляции? Очередной совет Дзюбы
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он выложил фото с постером фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению».
April 25, 2020
Чемпионат России прерван до 31-мая из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 апреля всего зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020