Что попросил АЗ у "Спартака" после перехода Гуса Тила. Видео

АЗ обратился к "Спартаку" в связи с переходом полузащитника Гуса Тила. Голландский клуб выложил видео, на котором 21-летний хавбек бросает бутылку и смеется, сумев поставить ее не дно.

- "Спартак", пусть он и дальше улыбается, - говорится в сообщении.

Сегодня "Спартак" объявил о подписании контракта с 21-летним голландцем. По нашиим данным, срок договора – четыре года.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.