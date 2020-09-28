«Что можно сделать за два дня? Черевченко — о матче с «Динамо»
18:50
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Данная встреча станет для него дебютом в качестве главного тренера подмосковного клуба.
«В чем скрытые резервы команды? Пока нам хватает, над чем работать. Я уже встречался с новым руководством, мы обсудили план действий. Пока я два дня в клубе, что можно успеть нового сделать? Сами понимаете почти ничего. Будет перерыв на матчи сборных, вот там начнем усердно работать», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
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