Чорлука сравнил 19-летнего игрока «Локомотива» с Онопко

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука отметил дебют 19-летнего полузащитника Максима Мухина в основном составе железнодорожников в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1).

«Новый Онопко!» — написал у себя в Instagram Чорлука, опубликовав фотографию Мухина.

Отметим, что молодой футболист провел на поле все 90 минут.