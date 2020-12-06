Чорлука сравнил 19-летнего игрока «Локомотива» с Онопко
08:35
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука отметил дебют 19-летнего полузащитника Максима Мухина в основном составе железнодорожников в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1).
«Новый Онопко!» — написал у себя в Instagram Чорлука, опубликовав фотографию Мухина.
Отметим, что молодой футболист провел на поле все 90 минут.
Из Instagram Ведрана Чорлуки.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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