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Чорлука назвал необходимым решение игроков «Локо» отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии

14:17
Ведран Чорлука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ведран Чорлука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал решение игроков клуба о снижении зарплат.

Договоренность между футболистами и клубом достигнута сегодня. Речь идет о снижении на сумму порядка 40 процентов. Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

— Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран, — приводит пресс-служба клуба слова Чорлуки. — Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22066

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