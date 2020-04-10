Чорлука назвал необходимым решение игроков «Локо» отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал решение игроков клуба о снижении зарплат.

Договоренность между футболистами и клубом достигнута сегодня. Речь идет о снижении на сумму порядка 40 процентов. Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

— Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран, — приводит пресс-служба клуба слова Чорлуки. — Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона.