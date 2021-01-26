ЧОП намерен подать заявление в суд о банкротстве «Тамбова»

Частная охранная организация из Воронежа намерена обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом «Тамбова». Об этом информирует «Федресурс».

В своем заявлении ЧОП ссылается на наличие у футбольного клуба признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 — ФЗ.

Ранее, 25 января, генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила в интервью «СЭ», что клуб с вероятностью в 99 процентов снимется с Тинькофф чемпионата России.

«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.