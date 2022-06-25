Арсен Захарян поделился эмоциями от игры в одной команде с Александром Овечкиным

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями от игры в одной команде с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным.

Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал» (5:0). Александр стал автором победного гола в этом матче.

— Овечкин — супер, забил гол. Было бы больше времени, больше бы забил. Чего ему не хватает? Может быть, техники. Видел, как каткок Майка убрал корпусом. Хоккей, хоккей, куда там Майку против него? Чему могу у него поучиться? Такому удару, — сказал Захарян «СЭ».

— Сегодня матч «Динамо» — «Амкал» смотрело 25 000 в моменте, а «Броуков» и «На спорте» 50 000. Почему медийный футбол смотрят больше, чем обычный?

— Не знаю, вопрос не ко мне. 20 000 на стадионах — почему меньше?

— Хочешь попробовать медиалиге?

— Я хочу в футбол играть.