Чернов заявил, что доволен своим игровым временем в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил «СЭ» на вопрос о том, доволен ли он своим игровым временем в команде.
«В последнее время — да, доволен. Абаскаль никак не объясняет свои решения, и мы не можем их обсуждать. Это решения тренера, а наше дело — работать», — сказал Чернов «СЭ» после матча с «Оренбургом» (0:1).
В сезоне-2023/24 Чернов провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.
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|32
|
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|Динамо
|16
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|7
|2
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|
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|16
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|3
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|
5
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|16
|7
|5
|4
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|26
|
6
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|
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|
8
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|6
|7
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|
9
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|
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|5
|4
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|14-18
|19
|
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|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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