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Сегодня, 13:41

Чернов заявил, что доволен своим игровым временем в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил «СЭ» на вопрос о том, доволен ли он своим игровым временем в команде.

«В последнее время — да, доволен. Абаскаль никак не объясняет свои решения, и мы не можем их обсуждать. Это решения тренера, а наше дело — работать», — сказал Чернов «СЭ» после матча с «Оренбургом» (0:1).

В сезоне-2023/24 Чернов провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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