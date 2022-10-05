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5 октября, 18:46

Агент Биука: «Если сравнивать с другими клубами, «Локомотив» — это действительно топовый проект!»

Микеле Антонов
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Футбольный агент Денис Муйичич в разговоре с «СЭ» высказался о стратегии развития «Локомотива», увиденной при обсуждении возможного перехода его клиента Стипе Биука из «Хайдука» в московский клуб.

«По моему мнению, Томас Цорн (спортивный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») — очень умный человек. Он работает очень много. «Локомотив» следил за Биуком целый год. Сам Томас знал очень много о нашем игроке! Что касается последних результатов «Локомотива» — это молодая команда. Думаю, это нормально. Клубу нужно терпение.
Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет показывать хорошую игру. Возможно, игрокам не хватает мотивации, потому что они не борются за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. У «Локомотива» хорошие футболисты. Циннбауэр, по-моему, тоже отличный тренер! Мне показали довольно хороший проект развития Стипе на каждый из четырех лет потенциального контракта Биука. Мне это очень понравилось! Если сравнивать с другими клубами, «Локомотив» — это действительно топовый проект!» — сказал Муйичич «СЭ».

Ранее Муйичич объяснил, почему Биук не перешел в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Биук забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Хайдук». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего хорвата в 4,5 миллиона евро.

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