Чистяков рассказал, что не рассматривает вариант с уходом в аренду зимой
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем положении в петербургском клубе.
«Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть. Доволен ли ролью запасного игрока? Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть. Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днем».
В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 2 матча в РПЛ и 1 — в FONBET Кубке России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в чемпионате страны, набрав 23 очка за 12 туров.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
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2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
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3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
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4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
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6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
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7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
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8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
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9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
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11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
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Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
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ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1