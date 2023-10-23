Чистяков рассказал, что не рассматривает вариант с уходом в аренду зимой

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем положении в петербургском клубе.

«Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть. Доволен ли ролью запасного игрока? Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть. Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 2 матча в РПЛ и 1 — в FONBET Кубке России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в чемпионате страны, набрав 23 очка за 12 туров.