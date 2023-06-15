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Сегодня, 13:28

Червиченко заявил, что ему ничем не запомнился Кариока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чем запомнился бразильский полузащитник Рафаэл Кариока, когда играл за московскую команду.

«Ничем не запомнился этот человек. Мне кажется, что это очередной вброс, чтобы было о чем поговорить. Какой ему чемпионат России? Кариока здесь себя не нашел и никак не зарекомендовал. Может, по российским деньгам соскучился или кто-то снова хочет нажиться на этом трансфере. Когда его первый раз покупали в «Спартак» выгоду получили только люди, кто занимался сделкой. Команда от этого игрока получила ровно ноль. В футболе полно коряг, похожих на Кариоку. Зачем его второй раз приглашать в РПЛ, чтобы со всех сторон пихали? Вы кого привезли?» — приводит слова Червиченко Legalbet.

Ранее представители Кариоки не исключили возвращения бразильца в РПЛ.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 год и дважды уходил в аренду.

За московскую команду полузащитник провел 139 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/15501241/
Рафаэл Кариока
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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 20 1 4
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Спартак

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