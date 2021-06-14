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Крыховяк может вернуться в «Севилью»

17:26
Гжегож Крыховяк. Фото Twitter
Гжегож Крыховяк. Фото Twitter
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Спортивный директор «Севильи» Роман Мончи высказался по поводу возвращения в команду полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, сообщает Fichajes.net.

По данным источника, испанцы рассматривают такой вариант в случае ухода серба Неманьи Гуделя. Трансфер 31-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

За «Севилью» Крыховяк выступал с 2014 по 2016 года. За команду он провел 90 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В составе «Севильи» футболист стал двукратным победителем Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/

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