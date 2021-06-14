Крыховяк может вернуться в «Севилью»
17:26
Спортивный директор «Севильи» Роман Мончи высказался по поводу возвращения в команду полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, сообщает Fichajes.net.
По данным источника, испанцы рассматривают такой вариант в случае ухода серба Неманьи Гуделя. Трансфер 31-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро.
За «Севилью» Крыховяк выступал с 2014 по 2016 года. За команду он провел 90 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В составе «Севильи» футболист стал двукратным победителем Лиги Европы.
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