Крыховяк может вернуться в «Севилью»

Спортивный директор «Севильи» Роман Мончи высказался по поводу возвращения в команду полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, сообщает Fichajes.net.

По данным источника, испанцы рассматривают такой вариант в случае ухода серба Неманьи Гуделя. Трансфер 31-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

За «Севилью» Крыховяк выступал с 2014 по 2016 года. За команду он провел 90 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В составе «Севильи» футболист стал двукратным победителем Лиги Европы.