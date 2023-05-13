Червиченко оценил шансы «Спартака» финишировать в призовой тройке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» предположил, на каком месте в турнирной таблице РПЛ московская команда может завершить текущий сезон.

«Все будет зависеть от предстоящего матча «Ростова» с «Сочи». В случае успеха «Ростова» и разрыва в три очка третье место выглядит призрачным. Тем более, даже при равенстве очков ростовчане идут впереди в турнирной таблице. А впереди у «Спартака» еще и матч с армейцами, и «Спартак» пока выглядит хуже», — сказал Червиченко «СЭ»

13 мая «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1). После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 21 мая на «Открытие Банк Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.