Денисов — об удалении в матче с «Химками»: «Очевидно, что второй желтой не было»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ. Денисов был удален с поля в конце первого тайма.

— Довольны результатом?

— Мы сыграли вничью, поэтому не могу быть довольным. Также не могу быть довольным своим удалением.

— А остались ли довольны качеством судейства?

— Обычно не люблю комментировать судейство. Но всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол, а если и фол, то не желтая карточка.

— Пытались что-то судье сказать?

— Да, пытался. Подошел к нему и попросил его объяснить, в чем заключается фол. Но никаких объяснений не последовало.

— Вам не кажется, что проблема РПЛ в том, что у нас после любого контакта свистят?

— Когда смотришь РПЛ и европейский чемпионат или Лигу чемпионов, то ощущается разница в единоборствах, в том, что дозволено игрокам.

— Осталось не так много игр, какое настроение у команды?

— Могу похвалить команду. Меня не было на поле, команда билась, сравняла счет. К сожалению, не удалось вырвать победу. Но играть в меньшинстве тайм и забить гол — это хорошее достижение.