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Червиченко: «Даже соперникам не надо напрягаться. «Спартак» сам себя добивает изнутри»

14:07
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» уход спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова.

«Ощущение некой мерзости, потому что все, что происходит внутри клуба, должно оставаться внутри клуба. Это рабочие моменты, могут быть различные высказывания, разные мнения. Это точно нельзя выносить на всеобщее обсуждение. Осталось только выложить, кто кого, как и где из действующих и бывших игроков называет. Я думаю, если это дальше продолжится, команда не то что на верху таблицы может не оказаться, но и даже в середине. Даже соперникам не надо напрягаться. «Спартак» сам себя добивает изнутри. Лучшее решение — всем заткнуться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Попов подписал документы об уходе из клуба вчера, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам. 54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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