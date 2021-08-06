Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черданцев отреагировал на слив переписки Салиховой и Попова: «Омерзительно»

14:00
Теги:

Российский комментатор Георгий Черданцев отреагировал на слив переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.

«Конечно, поражает, что люди, работающие в публичном бизнесе, коим является футбол, ведут деловую переписку в чатиках, как будто обсуждают покупку подарка коллеге на день рождения. В шоке от происходящего. Омерзительно», — написал Черданцев в Twitter.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. 5 августа подписал документы об уходе из клуба. Причиной были названы разногласия с акционером клуба.

6 августа Попов создал свой Telegram-канал, в котором опубликовал переписку с супругой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой о полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе и экс-главном тренере команды Доменико Тедеско.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Абсолютно неожиданная медаль для России! В дисциплине, о которой вы вряд ли знаете
Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!
Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?
Тренер «Динамо» Шварц: «Насколько я знаю, Месси уже в Москве»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд