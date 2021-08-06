Черданцев отреагировал на слив переписки Салиховой и Попова: «Омерзительно»

Российский комментатор Георгий Черданцев отреагировал на слив переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.

«Конечно, поражает, что люди, работающие в публичном бизнесе, коим является футбол, ведут деловую переписку в чатиках, как будто обсуждают покупку подарка коллеге на день рождения. В шоке от происходящего. Омерзительно», — написал Черданцев в Twitter.

Ещё, конечно, поражает, что люди, работающие в публичном бизнесе, коим является футбол, ведут деловую переписку в чатиках, как будто обсуждают покупку подарка коллеге на день рождения. В шоке от происходящего. Омерзительно. — Cherdantsev (@cherdantsev) August 6, 2021

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. 5 августа подписал документы об уходе из клуба. Причиной были названы разногласия с акционером клуба.

6 августа Попов создал свой Telegram-канал, в котором опубликовал переписку с супругой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой о полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе и экс-главном тренере команды Доменико Тедеско.