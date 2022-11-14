Чернов уверен, что «Спартак» сможет отыграть отставание от «Зенита»

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что московская команда сможет сократить отрыв от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ.

«Сможем ли мы отыграть шесть очков за 13 туров? Безусловно. Шесть очков — это, по сути, две игры. Все мы видели, как «Ахмат» преподнес сюрприз», — приводит слова Чернова Sport24.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков).