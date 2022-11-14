Карпин рассказал, как тренировался в «Спартаке» в форме «Интера»
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как тренировался в «Спартаке» в форме «Интера».
— На кадрах с тренировки «Спартака» из 90-х вы ходили в форме «Интера». Почему?
— Это такое понимание, каким раньше был футбол. В «Спартаке» я тренировался в футболке «Интера».
— Это Шалимов привозил?
— Да.
— И как Олег Иванович на это реагировал?
— Никак. Все в разном тренировались. Кто в синем, кто в белом, кто в желтом. Кому подарили футболку «МЮ», тот в ней и тренировался.
— Некая свадьба в Малиновке.
— А я про что говорю. Ну не было формы.
— Какие главные три вещи вам дал период в «Армавире»?
— Самое главное, то, о чем говорил Песьяков, перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи. Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно.
— В «Армавире» были футболисты, которые не могли сложить два плюс два?
— Я утрирую, переводя на футбол. Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально.
— Кто из советских, российских спортсменов является для вас идеальным, добившемся максимума в своем деле? Из любого вида спорта.
— Сложно. Наверно, это детские эмоции, но тройка Харламов, Петров, Михайлов. Это было что-то запредельное. Кто из сборной СССР? Черенков. Я ее беру, может быть, какие-то более ранние поколения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2