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Карпин рассказал, как тренировался в «Спартаке» в форме «Интера»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как тренировался в «Спартаке» в форме «Интера».

— На кадрах с тренировки «Спартака» из 90-х вы ходили в форме «Интера». Почему?

— Это такое понимание, каким раньше был футбол. В «Спартаке» я тренировался в футболке «Интера».

— Это Шалимов привозил?

— Да.

— И как Олег Иванович на это реагировал?

— Никак. Все в разном тренировались. Кто в синем, кто в белом, кто в желтом. Кому подарили футболку «МЮ», тот в ней и тренировался.

— Некая свадьба в Малиновке.

— А я про что говорю. Ну не было формы.

— Какие главные три вещи вам дал период в «Армавире»?

— Самое главное, то, о чем говорил Песьяков, перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи. Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно.

— В «Армавире» были футболисты, которые не могли сложить два плюс два?

— Я утрирую, переводя на футбол. Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально.

— Кто из советских, российских спортсменов является для вас идеальным, добившемся максимума в своем деле? Из любого вида спорта.

— Сложно. Наверно, это детские эмоции, но тройка Харламов, Петров, Михайлов. Это было что-то запредельное. Кто из сборной СССР? Черенков. Я ее беру, может быть, какие-то более ранние поколения.

Валерий Карпин
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
0
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Чернов уверен, что «Спартак» сможет отыграть отставание от «Зенита»

Ветераны «Спартака» предложат варианты по улучшению клуба 17 ноября
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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