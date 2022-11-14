Карпин рассказал, как тренировался в «Спартаке» в форме «Интера»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как тренировался в «Спартаке» в форме «Интера».

— На кадрах с тренировки «Спартака» из 90-х вы ходили в форме «Интера». Почему?

— Это такое понимание, каким раньше был футбол. В «Спартаке» я тренировался в футболке «Интера».

— Это Шалимов привозил?

— Да.

— И как Олег Иванович на это реагировал?

— Никак. Все в разном тренировались. Кто в синем, кто в белом, кто в желтом. Кому подарили футболку «МЮ», тот в ней и тренировался.

— Некая свадьба в Малиновке.

— А я про что говорю. Ну не было формы.

— Какие главные три вещи вам дал период в «Армавире»?

— Самое главное, то, о чем говорил Песьяков, перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи. Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно.

— В «Армавире» были футболисты, которые не могли сложить два плюс два?

— Я утрирую, переводя на футбол. Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально.

— Кто из советских, российских спортсменов является для вас идеальным, добившемся максимума в своем деле? Из любого вида спорта.

— Сложно. Наверно, это детские эмоции, но тройка Харламов, Петров, Михайлов. Это было что-то запредельное. Кто из сборной СССР? Черенков. Я ее беру, может быть, какие-то более ранние поколения.