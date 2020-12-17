Черевченко прокомментировал интерес топ-клубов РПЛ к вратарю «Химок» Лантратову

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Локомотивом» (3:2) в 19-м туре РПЛ прокомментировал результат матча и информацию об интересе ряда клубов к голкиперу Илье Лантратову.

— Неплохо начали, но потом было много борьбы, много брака, ребята явно нервничали, — сказал Черевченко. — В перерыве поговорили, внесли коррективы, и во втором тайме все было уже лучше. Итоги первой части сезона? Хорошо сыграли, взяли много очков, поднялись в таблице. Спасибо ребятам.

— Как прокомментируете информацию, что голкипером Ильей Лантратовым интересуются топ-клубы РПЛ?

— С Лантратовым я пересекался и в «Локомотиве», и в «Балтике», когда там работал. С тех пор Илья сильно прибавил. Если его хотят забрать топ-клубы, это хорошо для «Химок» и для него. Будем с ним разговаривать, посмотрим, что будет дальше.

(Дмитрий Гирин)