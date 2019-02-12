Черевченко - о вкладе Смородской в чемпионство "Локомотива": "70 или 80 процентов футболистов пришли в клуб при ней"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в интервью "СЭ" отметил вклад бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской в чемпионство в прошлом сезоне. Он также добавил, что его ничем не поразил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В "Локо" вы помогали Рахимову, Семину, Красножану, Коусейру, Биличу, Кучуку, Божовичу. К кому из них, если потребуется, можете обратиться за советом?

– К Биличу и Божовичу. Со Славеном мы на связи, общаемся по телефону. С Миодрагом встречались во время сбора в Турции. Соседство в турнирной таблице не обсуждали, говорили не о футболе. Он очень хороший человек. Правда, не знаю, что Божович обо мне думает. (Улыбается.) Плюс с Семиным виделся, когда приезжал на матчи "Локомотива". Достаточно?

– Семин выиграл с "Локо" Кубок и чемпионат тогда, когда некоторые уже провожали его на пенсию. Вас и сейчас он чем-то удивляет?

– Да нет, я слишком долго и хорошо его знаю. Юрий Палыч меня ничем не поразил. Кстати, могли бы и вспомнить, что перед чемпионским сезоном я в эфире предсказал победу "Локомотива".

– Ольга Смородская считает, что внесла свой вклад в чемпионство "Локо". Справедливо?

– А вы состав посмотрите, кто его набирал. Там 70 или 80 процентов футболистов пришли в клуб при ней.

– Летом "Локомотив" взял новых сильных футболистов, но в Лиге чемпионов что-то пошло не так. Есть этому объяснение?

– Чтобы его дать, нужно быть в команде. Не обсуждаю такие вещи, если не в курсе внутренней кухни. На такие вопросы не отвечал и не буду. Их лучше задать Юрию Палычу, футболистам – им виднее. (Артем Агапов)

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