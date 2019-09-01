Черевченко назвал глупыми оба гола, пропущенных «Арсеналом» от ЦСКА

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от ЦСКА в домашнем матче 8-го тура премьер-лиги (1:2) согласился, что его команда уступила в микроэпизодах. При этом он пообещал серьезный разговор с футболистами по моментам с пропущенными голами.

— Можно сказать, что «Арсенал» сегодня уступил ЦСКА в первую очередь в единоборствах? — спросили Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Может, можно сказать, что мы сегодня проиграли в микроэпизодах. Но добавлю, что при этом еще неправильно сыграли в середине поля, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. — Хотя перед матчем разговаривали, готовились. На данный момент у нас нет чистого опорника (после травмы Костадинова).

Забили быстрый гол, но дальше развить преимущество не смогли. Как считаю, пропустили глупый гол. Наш игрок не добежал какой-то метр, с линии штрафной был свободный удар. Второй мяч — тоже глупо пропускать со стандарта. Секундная невнимательность. Первый гол видел в перерыве, по второму повторы не смотрел — будет время, пересмотрю игру, будем с футболистами разговаривать, возникнут вопросы к некоторым игрокам своей команды. (Артем Агапов)

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