Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ни разу не был в Санкт-Петербурге в качестве туриста. Он также выразил уверенность, что у Петербурга есть хорошие шансы обойти Мюнхен, который также выставил свою кандидатуру на получение права на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

– Часто ли вы бывали в городе на Неве? Какие у вас впечатления и воспоминания?

– Для начала скажу, что я никогда не приезжал в советский Ленинград или уже современный Петербург туристом. Вот до сих пор, представьте себе, не сложилось! Надеюсь, что мне все-таки удастся восполнить этот пробел, – приводит "Спб дневник" слова Черчесова.



Но и того, что я видел, когда посещал город игроком или тренером, хватает мне для понимания всей красоты и величия города. Его центр – с Невским проспектом, Дворцовой площадью с Эрмитажем, сама Нева и ее знаменитые мосты – кто же такое не оценит?! Врать не буду: под разводными мостами кататься в белые ночи пока не приходилось. Может, еще повезет.



– Почему бы и нет? Вот, например, если Петербург получит право на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году, вы по срокам идеально попадаете с визитом в белые ночи!



– Хорошая мысль, это было бы великолепно! При этом я абсолютно уверен, что у Петербурга есть хорошие шансы обойти Мюнхен, который также выставил свою кандидатуру. Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира в 2018-м показали, что город на Неве проводит такие важные турниры мирового уровня с настоящим знаком качества. А ведь в следующем году Петербург примет и Евро-2020! То есть город своими достижениями стопроцентно заслужил право принять у себя финал Лиги чемпионов.



В Петербурге великолепный стадион – один из лучших в Европе. Петербуржцы обожают футбол, а логистические и прочие организационные возможности впечатляют. Относительно недавно я был в Петербурге на совещании по поводу Евро-2020 и выдвижения кандидатуры на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Его проводил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, с которым мы конструктивно и неформально пообщались еще и после совещания. Я в очередной раз убедился, что Петербург готов к любым футбольным мероприятиям самого высокого уровня. Тут никаких сомнений быть не может!