Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и отказе «Ахмату»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в июле покинул «Ференцварош», в разговоре с «СЭ» жестко прокомментировал публикации СМИ о переговорах с «Рубином» и отказе возглавить «Ахмат», откуда ушел Сергей Ташуев.
«Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст «Рубин», – сказал Черчесов. – Но поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность – тем более, в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с «Крыльями», который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете. Так вот никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.
Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности, – продолжил Черчесов. – Нельзя отказать в том, чего не было. У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами и мне, правда, звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история», – сказал Черчесов «СЭ».
15 августа «Чемпионат» сообщил, что 59-летний специалист отказался возглавить «Ахмат». В этот же день Metaratings опубликовал информацию о том, что переговоры с Черчесовым провел «Рубин».
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|Краснодар
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2
|Урал
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|7-3
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3
|ЦСКА
|4
|3
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|11-6
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
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|7-4
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7
|Динамо
|4
|2
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|9-8
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
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|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
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|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
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Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
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Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
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Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0