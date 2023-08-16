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Сегодня, 14:28

Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и отказе «Ахмату»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в июле покинул «Ференцварош», в разговоре с «СЭ» жестко прокомментировал публикации СМИ о переговорах с «Рубином» и отказе возглавить «Ахмат», откуда ушел Сергей Ташуев.

«Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст «Рубин», – сказал Черчесов. – Но поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность – тем более, в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с «Крыльями», который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете. Так вот никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.

Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности, – продолжил Черчесов. – Нельзя отказать в том, чего не было. У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами и мне, правда, звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история», – сказал Черчесов «СЭ».

15 августа «Чемпионат» сообщил, что 59-летний специалист отказался возглавить «Ахмат». В этот же день Metaratings опубликовал информацию о том, что переговоры с Черчесовым провел «Рубин».

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Зенит

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Ахмат

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Пари Нижний Новгород

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