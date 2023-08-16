Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и отказе «Ахмату»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в июле покинул «Ференцварош», в разговоре с «СЭ» жестко прокомментировал публикации СМИ о переговорах с «Рубином» и отказе возглавить «Ахмат», откуда ушел Сергей Ташуев.

«Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст «Рубин», – сказал Черчесов. – Но поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность – тем более, в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с «Крыльями», который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете. Так вот никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.

Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности, – продолжил Черчесов. – Нельзя отказать в том, чего не было. У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами и мне, правда, звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история», – сказал Черчесов «СЭ».

15 августа «Чемпионат» сообщил, что 59-летний специалист отказался возглавить «Ахмат». В этот же день Metaratings опубликовал информацию о том, что переговоры с Черчесовым провел «Рубин».