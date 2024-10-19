Черчесов — о возможном возвращении Зайнутдинова в РПЛ: «Обсуждали с ним это, но в общественном пространстве я молчу»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Бактиера Зайнутдинова.
— Насколько тяжело выстраивать игру в ситуации, когда двое лучших футболистов, Алип и Зайнутдинов, не всегда проходят в стартовые составы «Зенита» и «Бешикташа»? Да и Самородов не всегда выходит в «Ахмате» с первых минут.
— Алип в последнее время играет часто. Доволен его отношением, хотя всегда есть нюансы, которые мы обсуждаем. Что касается Зайнутдинова, то перед началом сезона с ним несколько раз общались, обсуждали. Футболист в клубе может вообще не появляться на поле или появляться нечасто, но приезжая в сборную, показывать суперигру. Яркий пример из моей карьеры — Владимир Бесчастных в отборочном цикле ЧМ-2002. А бывает наоборот: человек в клубе выглядит хорошо, но выходит за национальную команду — и все удивляются, почему смотрится так плохо. Значит, по той или иной причине не готов психологически, ментально.
Если в ходе первого сбора Зайнутдинов в целом нормально провел обе встречи, то сейчас первый матч ему понадобился, чтобы поймать ритм, немного утерянный в «Бешикташе». А во втором он уже стал похож на себя. Понятно, что был еще не таким, каким мы ждем, но отношением и энергетикой против Словении дал нам многое.
Что касается Самородова и Оразова, то они летом перешли в новые клубы и пока не набрали по разным причинам оптимальную форму. После завершения сбора дали им напутствия — посмотрим, какой станет реакция. Но ни одним футболистом мы никогда не разбрасываемся, ко всем нужно подходить как с определенными требованиями, так и с пониманием индивидуальных ситуаций. В любом случае, все у нас подчинено командным интересам.
— Когда я недавно делал интервью с Барменкуловым, то спросил, был бы он рад возвращению Зайнутдинова в РПЛ — летом такой вариант существовал. Адлет Назарбаевич ответил, что это хороший сценарий, но раз полузащитник решил остаться в Турции, то так тому и быть. А вы что посоветовали бы футболисту, если бы он спросил?
— Во-первых, такой вопрос был. Понятно, что не стану раскрывать детали — подобные диалоги должны оставаться между тренером и игроком. Бахтиер принял решение. Мы и сейчас обсуждали с ним это. Но в общественном пространстве я молчу. Потому что Зайнутдинов прекрасно знает, что ничего нового от меня не услышит, а сыпать соль на рану не хочу. Так что всегда ждем его в сборной в здравии. С удовольствием с ним встречаемся — парень отдается в каждом матче. Другое дело, что в футболе есть вещи, которые надо делать. Посмотрим, какие шаги он предпримет зимой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
14
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2