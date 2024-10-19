Черчесов — о возможном возвращении Зайнутдинова в РПЛ: «Обсуждали с ним это, но в общественном пространстве я молчу»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Бактиера Зайнутдинова.

— Насколько тяжело выстраивать игру в ситуации, когда двое лучших футболистов, Алип и Зайнутдинов, не всегда проходят в стартовые составы «Зенита» и «Бешикташа»? Да и Самородов не всегда выходит в «Ахмате» с первых минут.

— Алип в последнее время играет часто. Доволен его отношением, хотя всегда есть нюансы, которые мы обсуждаем. Что касается Зайнутдинова, то перед началом сезона с ним несколько раз общались, обсуждали. Футболист в клубе может вообще не появляться на поле или появляться нечасто, но приезжая в сборную, показывать суперигру. Яркий пример из моей карьеры — Владимир Бесчастных в отборочном цикле ЧМ-2002. А бывает наоборот: человек в клубе выглядит хорошо, но выходит за национальную команду — и все удивляются, почему смотрится так плохо. Значит, по той или иной причине не готов психологически, ментально.

Если в ходе первого сбора Зайнутдинов в целом нормально провел обе встречи, то сейчас первый матч ему понадобился, чтобы поймать ритм, немного утерянный в «Бешикташе». А во втором он уже стал похож на себя. Понятно, что был еще не таким, каким мы ждем, но отношением и энергетикой против Словении дал нам многое.

Что касается Самородова и Оразова, то они летом перешли в новые клубы и пока не набрали по разным причинам оптимальную форму. После завершения сбора дали им напутствия — посмотрим, какой станет реакция. Но ни одним футболистом мы никогда не разбрасываемся, ко всем нужно подходить как с определенными требованиями, так и с пониманием индивидуальных ситуаций. В любом случае, все у нас подчинено командным интересам.

— Когда я недавно делал интервью с Барменкуловым, то спросил, был бы он рад возвращению Зайнутдинова в РПЛ — летом такой вариант существовал. Адлет Назарбаевич ответил, что это хороший сценарий, но раз полузащитник решил остаться в Турции, то так тому и быть. А вы что посоветовали бы футболисту, если бы он спросил?

— Во-первых, такой вопрос был. Понятно, что не стану раскрывать детали — подобные диалоги должны оставаться между тренером и игроком. Бахтиер принял решение. Мы и сейчас обсуждали с ним это. Но в общественном пространстве я молчу. Потому что Зайнутдинов прекрасно знает, что ничего нового от меня не услышит, а сыпать соль на рану не хочу. Так что всегда ждем его в сборной в здравии. С удовольствием с ним встречаемся — парень отдается в каждом матче. Другое дело, что в футболе есть вещи, которые надо делать. Посмотрим, какие шаги он предпримет зимой.