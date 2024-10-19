Ледяхов рассказал об ожиданиях от матча «Спартак» — «Краснодар»

Экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ.

«Обе команды не любят закрываться и играют в атаку. Нас ждет обоюдоострая игра с обеих сторон. Думаю, что обе команды забьют по два гола», — цитирует Ледяхова Metaratings.

«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 19 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.