Черчесов не считает, что у Смолова спад

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о форварде «Локомотива» Федоре Смолове.

— Как долго продлится спад Смолова?

— Не согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд, Смолов в последнее время возвращается на свой привычный уровень. Мы разговаривали с ним недавно, когда он получил травму, и я выразил сожаление, что его с нами не будет на октябрьском сборе.

— Над чем нужно работать Баринову?

— Конкретику услышит от меня лично Баринов. Речь идет о тактических моментах, которые должны остаться в команде. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь