Чепчугов поделился мнением о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Трансфер Медины — фантастический переход талантливого и умеющего играть на нескольких позициях футболиста в «Спартак»! Слава богу, что в нашем чемпионате появляются новые восходящие звезды! Не осуждайте Медину, а проявите милосердие и доброту к его выбору! Приобретите в себе человеческие качества, приобретите алтарь в душе своей. Медина приобрел не деньги, а новую команду, чтобы радовать нас своей игрой. Отпустите со спокойной душой. Успехов, Хесус, в новом клубе!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -