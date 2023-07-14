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Сегодня, 16:08

Добровинский заявил, что ЦСКА сам не захотел брать Фернандеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с вероятным переходом Марио Фернандеса в «Зенит».

«ЦСКА не захотел брать Фернандеса за деньги, которые он просил. Это была воля ЦСКА, это команда, которая каким-то образом живет со своим бюджетом. Они, наверное, посчитали, что дорого. Фернандесу осталось играть несколько лет, у него одна профессия, он не адвокат, не доктор, не профессор. Он футболист, чья биография довольно скоротечна. И если его не берет ЦСКА, он хочет продолжить карьеру, зарабатывая деньги, и его берет другой клуб. А что вы ожидали? Марио должен был сказать — пусть они меня бесплатно возьмут и вообще не платят? Это же невозможно. А «Зенит», предложивший больше денег, совершенно нормально считает, что Фернандес может играть у них. И Фернандес на это согласен. И неважно, какие цвета он защищал до этого, это его жизнь, так бы поступил любой другой футболист. И возмущения не очень продвинутых людей, фанатов, которые не встают на позицию футболиста, беспочвенны и очень смешны. Если бы ЦСКА хотел, они бы его взяли», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dobrovinskij-tsska-sam-ne-zahotel-brat-fernandesa-e-to-by-la-ih-volya/
Марио Фернандес
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