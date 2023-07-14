Добровинский заявил, что ЦСКА сам не захотел брать Фернандеса
Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с вероятным переходом Марио Фернандеса в «Зенит».
«ЦСКА не захотел брать Фернандеса за деньги, которые он просил. Это была воля ЦСКА, это команда, которая каким-то образом живет со своим бюджетом. Они, наверное, посчитали, что дорого. Фернандесу осталось играть несколько лет, у него одна профессия, он не адвокат, не доктор, не профессор. Он футболист, чья биография довольно скоротечна. И если его не берет ЦСКА, он хочет продолжить карьеру, зарабатывая деньги, и его берет другой клуб. А что вы ожидали? Марио должен был сказать — пусть они меня бесплатно возьмут и вообще не платят? Это же невозможно. А «Зенит», предложивший больше денег, совершенно нормально считает, что Фернандес может играть у них. И Фернандес на это согласен. И неважно, какие цвета он защищал до этого, это его жизнь, так бы поступил любой другой футболист. И возмущения не очень продвинутых людей, фанатов, которые не встают на позицию футболиста, беспочвенны и очень смешны. Если бы ЦСКА хотел, они бы его взяли», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».
11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -