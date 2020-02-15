Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» прокомментировал конфликтную ситуацию, сложившуюся из-за удаления Мариу Фернандеса в матче 23-го тура чемпионата России-2018/19 ЦСКА — «Оренбург» (2:3). Игра прошла 13 апреля 2019-го в Москве.

— Что приходит на память, когда слышите имя Мариу Фернандеса? — вопрос Лапочкину.

— Очень отзывчивый и веселый парень. И очень порядочный на футбольном поле. Да, не так давно был матч ЦСКА — «Оренбург». Мариу получил одну карточку, потом — вторую. ЦСКА проиграл. Был большой конфликт, недовольство со стороны проигравших. Для меня главное в том, что принял правильное решение.

— Сильно на вас наезжали красно-синие?

— Не назову это наездом. Было давление, обсуждение в прессе... А я из тех людей, кто все читает и смотрит.

— Зачем?

— Может, мазохист... Мне нужно знать информацию, знать, что происходит. Не хочу уходить в себя, прятаться, как улитка. Ничего не вижу, ничего не слышу — эта история не обо мне. И даже если я что-то не прочитаю или не увижу, друзья и родственники пришлют все скрины и ссылки.

— Разве вы не запрещаете им так поступать?

— Нет. Чаще всего идет реакция в соцсетях, когда моим родственникам пишут всякие гадости. У меня комментарии оставить невозможно, пишут им. Иногда получают из-за меня очень прилично: «Сережа, ты знаешь, сегодня написали полторы тысячи человек, какой ты нехороший».

— Так много?

— Не преувеличиваю. Особенно когда судишь матчи с участием двух больших клубов из Москвы. «Спартак» и ЦСКА. Когда, по мнению болельщиков, происходит что-то не в их пользу... Возвращаясь к ситуации с Фернандесом... ЦСКА написал жалобу — на много моментов. Слава Богу, в большинстве из них я был прав. Включая удаление Мариу.

— Бывает, что вам потом такие моменты снятся?

— Сразу после игры бывает тяжело. Уснуть редко получается. Неважно, как закончился матч. Набегаешься, устанешь, адреналин... Глаза закрываешь — футболисты бегают. Моменты всплывают. (Александр Бобров)

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