Сергей Лапочкин: «В моей коллекции майки Акинфеева, Кержакова, Аршавина, Тимощука»

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о своей коллекции игровых маек футболистов.

— Бывает, что после международных матчей приносят футболки с автографами всех игроков, — сказал Лапочкин.

— Это негласное правило? Так часто бывает?

— Нет. И с каждым годом это происходит все реже и реже. Хотя это самый ходовой сувенир.

— Но у вас уже собралась коллекция?

— Да. Хранится дома у мамы. Она за городом живет, там места больше.

— Какие самые известные имена?

— Пепе. Но не «Реала», а «Бешикташа». Андрей Валерьевич Тихонов. Акинфеев, Кержаков, Аршавин. Есть футболка Тимощука, которую получил в подарок после товарищеского матча «Зенита» с «Баварией». (Александр Бобров)

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