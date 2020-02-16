Сергей Лапочкин: «В моей коллекции майки Акинфеева, Кержакова, Аршавина, Тимощука»
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о своей коллекции игровых маек футболистов.
— Бывает, что после международных матчей приносят футболки с автографами всех игроков, — сказал Лапочкин.
— Это негласное правило? Так часто бывает?
— Нет. И с каждым годом это происходит все реже и реже. Хотя это самый ходовой сувенир.
— Но у вас уже собралась коллекция?
— Да. Хранится дома у мамы. Она за городом живет, там места больше.
— Какие самые известные имена?
— Пепе. Но не «Реала», а «Бешикташа». Андрей Валерьевич Тихонов. Акинфеев, Кержаков, Аршавин. Есть футболка Тимощука, которую получил в подарок после товарищеского матча «Зенита» с «Баварией». (Александр Бобров)
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