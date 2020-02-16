Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.

— Вилков, у которого первая часть сезона получилась, мягко говоря, неудачной, не выглядит расстроенным, готовится в хорошем настроении. Вес сбросил.

— Тут все сбросили (смеется). Миша всегда был таким, довольно позитивный человек. У нас работа такая — долго грустить нельзя. День-два — и в бой. (Александр Бобров)

Арбитр Лапочкин — о «Спартаке» и ЦСКА, Вилкове и Егорове, нелюбимых игроках и ВАР