«Зенит» — единоличный лидер. Турнирная таблица РПЛ после 9-го тура
В понедельник, 5 сентября, завершился 8-й тур чемпионата России.
«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ и оторвался от ближайших преследователей — ЦСКА и «Краснодара» — на 3 очка.
Результаты матчей 8-го тура чемпионата России
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
8
|
6
|
2
|
0
|
19-3
|
20
|
2
|
ЦСКА
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17-7
|
17
|
3
|
Краснодар
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17-9
|
17
|
4
|
Динамо
|
8
|
4
|
4
|
0
|
15-7
|
16
|
5
|
Спартак
|
8
|
5
|
1
|
2
|
19-7
|
16
|
6
|
Ростов
|
8
|
4
|
4
|
0
|
13-9
|
16
|
7
|
Сочи
|
8
|
4
|
1
|
3
|
14-14
|
13
|
8
|
Ахмат
|
8
|
3
|
2
|
3
|
12-12
|
11
|
9
|
Локомотив
|
8
|
2
|
3
|
3
|
13-15
|
9
|
10
|
Нижний Новгород
|
8
|
2
|
3
|
3
|
13-15
|
9
|
11
|
Крылья Советов
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9-12
|
9
|
12
|
Оренбург
|
8
|
3
|
0
|
5
|
12-18
|
9
|
13
|
Химки
|
8
|
2
|
1
|
5
|
10-16
|
7
|
14
|
Факел
|
8
|
0
|
4
|
4
|
10-19
|
4
|
15
|
Торпедо
|
8
|
0
|
1
|
7
|
4-19
|
1
|
16
|
Урал
|
8
|
0
|
1
|
7
|
2-17
|
1
В матчах 9-го тура РПЛ встречаются: 9 сентября «Сочи» — «Динамо»; 10 сентября «Химки» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Краснодар», «Ахмат» — «Нижний Новгород»; 11 сентября «Урал» — «Торпедо», «Факел» — «Локомотив», «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1