Семин о скандале в матче «Торпедо» — «Ростов»: «При Хачатурянце такого не было»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о дважды перебитом пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1)
«При Хачатурянце, который дисквалифицировал судей на долгие периоды своей карьеры, такого не было», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. Главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить 11-метровый — вратарь Егор Бабурин отбил два удара, но с нарушением правил.
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|4
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|
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|3.09
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|
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Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
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|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
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|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
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|
Торпедо – Ростов
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