Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 19-го тура

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В воскресенье, 12 марта, завершился 19-й тур чемпионата России. Лидеры РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Ростов» одержали победы благодаря голам в концовках матчей.

«Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3), а ЦСКА разгромил «Крылья Советов» (4:0).

«Локомотив», который вдевятером удержал победу в матче с «Ахматом» (1:0), покинул зону стыковых матчей.

Результаты матчей 19-го тура чемпионата России