Гладилин считает, что «Локомотив» должен быть как минимум в середине таблицы

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о ситуации, в которой оказался «Локомотив».

«Я бы не сказал, что они набрали ход, они просто удачно сыграли эти две игры. Хорошо подготовились функционально, у них хорошо укомплектована команда, у них хорошие финансовые условия, пятый бюджет в РПЛ. С таким бюджетом быть в зоне вылета — это просто неуважение для футболистов. Они выправляют то положение, которое сложилось. По их уровню они должны быть как минимум в середине таблицы. Но дальше посмотрим», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В 18-м туре железнодорожники переиграли «Ростов» (3:1), а в 19-м туре на выезде обыграли «Ахмат» (1:0). Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.