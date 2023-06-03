«Ахмат» — «Краснодар»: Камилов играл, несмотря на четыре предупреждения. Но грозненцам не присудят поражение

В стартовом составе «Ахмата» в матче 30-го тура с «Краснодаром» (2:2) вышел Владислав Камилов, который в предыдущем туре получил четвертое предупреждение в этом чемпионате России в игре с «Ростовом» (2:3). Полузащитник должен был получить дисквалификацию и пропустить сегодняшнюю встречу? «Ахмату» присудят поражение?

Нет. Грозненцы ничего не нарушили. Дело в том, что Камилов в этом сезоне также выступал за «Уфу» и успел получить в тех матчах три желтые карточки. Свое «лишнее» предупреждение в РПЛ футболист набрал в 11-м туре. А к концу чемпионата он подошел с семью желтыми карточками — в соответствии с регламентом турнира в данном случае предупреждения, полученные в высшей и первой лигах, суммируются.