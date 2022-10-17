Чемпион Европы-2013 по волейболу, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

«Да все равно, как они начинают, главное — концовка. Пускай хоть 5 пропускают в первом тайме, главное, чтобы во втором 6 забили. Я получаю удовольствие не только от нынешней игры «Спартака», но и от того, что они перестали пропускать на 85-й+ минуте, как это было раньше», — сказал Спиридонов «СЭ».

16 октября в матче ЦСКА — «Спартак» в составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За армейцев дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.